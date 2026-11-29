Bahlil Berkelakar di Depan Puan: Bukan PDIP Saja, Golkar Juga Punya Bung Karno

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya juga kental dengan ajaran Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno. Menurutnya, bukan hanya PDI Perjuangan yang menganut nilai-nilai Bung Karno, melainkan juga Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Bahlil saat menyapa Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam acara puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di SICC, Jawa Barat, Minggu (29/11/2026).

"Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Mbak Puan, jadi Partai Golkar ini Bung Karno juga yang punya ide. Jadi bukan PDIP saja Bung Karno, Golkar pun Bung Karno," tutur Bahlil yang langsung disambut tawa para peserta.

Kelakar tersebut disampaikan Bahlil setelah menyaksikan video sejarah Partai Golkar yang diputar pada awal acara. Bahlil menyebut sejarah Partai Golkar tidak lepas dari peran Bung Karno.

"Ini sejarah, ini sejarah, sejarah, sejarah. Mbak, ini bukan saya ngomong loh, Mbak. Tadi sudah lihat ada bukti-bukti autentik," ucap Bahlil diiringi tawa peserta.

"PDIP-nya mungkin setelah itu kali, Golkar dulu baru PDIP kali begitu. Sejarah loh, sejarah, sejarah, bukan saya. Sejarah, sejarah, sejarah," pungkasnya.

(Awaludin)

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