Ditanya Soal Usulan Cawapres Pengganti Gibran, Sekjen Golkar: Kami Belum Selesai Merenung

JAKARTA - Partai Golkar belum mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, partai berlambang beringin itu akan melakukan perenungan sebelum memberikan usulan nama.

”Nantilah. Kami belum selesai merenung, ya,” kata Sarmuji di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (14/11/2026) malam.

Saat disinggung apakah Partai Golkar akan menggelar rapat internal khusus untuk membahas nama-nama cawapres yang akan diserahkan ke Presiden, Sarmuji tak menjawab secara lugas.

“Nanti tergantung hasil perenungan, ya,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyiapkan nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam waktu seminggu. Permintaan itu diungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

"(Presiden bertemu) dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua kan," kata Zulhas seusai mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Sejauh ini belum ada partai anggota koalisi yang mengajukan nama calon pengganti Gibran.

(Rahman Asmardika)

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