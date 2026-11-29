Bahlil Goda Amran soal Golkar: Saya Dengar Katanya Mau Gabung

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil (foto: tangkapan layar)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan kelakar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Minggu (29/11/2026).

Dalam pidatonya, Bahlil menyapa Amran sebagai sahabat sekaligus melontarkan candaan dengan menyebutnya sebagai calon wakil presiden.

"Yang saya hormati sahabat saya Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Amran calon wakil presiden juga, ya?" tutur Bahlil.

Tak berhenti di situ, Bahlil kembali menggoda Amran dengan menyebut dirinya mendengar kabar bahwa Menteri Pertanian tersebut tertarik bergabung dengan Partai Golkar.

"Saya dengar katanya Pak Amran mau masuk Golkar juga kelihatannya," ucap Bahlil.