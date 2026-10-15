OTT KPK di BNPB, Kristomei Sianturi: Kita Akan Bersih-bersih!

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK usai penetapan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB. Dia menegaskan, tidak akan ada intervensi dalam kasus rasuah tersebut.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kristomei usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (15/10/2026).

Mantan Pangdam Radin Inten ini mengatakan, pihaknya akan melakukan ‘bersih-bersih’ di lembaga yang ia pimpin. Namun dia akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu.

“Betul, tentu saja. Saya tadi sudah bilang akan melakukan konsolidasi internal. Nanti kita lihat. Kalau memang harus diganti karena ada proses hukum, ya memang harus kita ganti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satunya yang kena OTT yakni adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Bima Setyawan.

Adapun 4 tersangka lainnya yaitu Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit dan Tenaga Ahli BNPB Richard Erlangga. Kemudian, dua pihak swasta yaitu Gery P dan Syifa NG.

(Fahmi Firdaus )

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