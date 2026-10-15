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Kekayaan Kepala BNPB Kristomei Sianturi Tercatat Rp2,1 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |17:05 WIB
Kekayaan Kepala BNPB Kristomei Sianturi Tercatat Rp2,1 Miliar
Kepala BNPB Kristomei Sianturi (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Letjen TNI Kristomei Sianturi resmi menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Sunaryanto. Pelantikan Kristomei dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026).

Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kristomei tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp2.139.412.136 atau sekitar Rp2,1 miliar.

Laporan tersebut disampaikan pada 27 Februari 2026 untuk periode 2025, saat Kristomei menjabat Pangdam XXI/Radin Inten.

Dalam laporannya, Kristomei mencatatkan kepemilikan tanah dan bangunan di Magelang senilai Rp120 juta.

Selain itu, ia melaporkan kas dan setara kas sebesar Rp2.019.412.136. Sementara itu, tidak tercatat kepemilikan alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, maupun surat berharga.

Kristomei juga tidak mencatatkan utang dalam laporan tersebut. Dengan demikian, total harta yang dilaporkannya mencapai Rp2.139.412.136.

(Awaludin)

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