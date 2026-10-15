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Prabowo Lantik 4 Wamen Baru, Ini Daftar Pejabat dan Jabatannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |15:43 WIB
Prabowo Lantik 4 Wamen Baru, Ini Daftar Pejabat dan Jabatannya
Presiden Prabowo Lantik 4 Wamen Baru (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik empat wakil menteri baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih, untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Empat wakil menteri yang dilantik tersebut yakni Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang membidangi logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Selanjutnya, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang membidangi strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan.

Selain itu, Prabowo melantik Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian dan M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Usai pelantikan, keempat wakil menteri tersebut mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Prabowo saat memimpin pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Kamis (15/10/2026).

(Awaludin)

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