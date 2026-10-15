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Prabowo Lantik Satyawan Pudyatmoko Jadi Kepala BPGMN, Mayjen Sriyanto Wakilnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |16:07 WIB
Prabowo Lantik Satyawan Pudyatmoko Jadi Kepala BPGMN, Mayjen Sriyanto Wakilnya
Presiden Prabowo Subianto lantik wamenhan dan kepala badan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43M Tahun 2026. Dalam prosesi pelantikan, Prabowo memandu para pejabat yang dilantik untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatan.

“Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Satyawan mengikuti ucapan Prabowo.

Selain Satyawan, Prabowo juga melantik Mayjen TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN. Sriyanto turut mengucapkan sumpah dan janji jabatan dalam prosesi tersebut.

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