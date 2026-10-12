Prabowo Dikabarkan Lantik Satyawan Pudyatmoko Jadi Kepala Badan Pengelola Gambut Pekan Depan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pekan depan. Sosok yang akan dicalonkan memimpin lembaga tersebut adalah Satyawan Pudyatmoko.

Saat ini, Satyawan Pudyatmoko menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik. Tadi kalau ndak salah ya Profesor Satyawan, kalau enggak salah itu dari Kementerian Kehutanan," ujar Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, usai rapat terbatas bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Rapat terbatas tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Adapun kabut asap akibat Karhutla semakin memprihatinkan.

Diketahui, Presiden Prabowo membentuk lembaga baru BPGMN. Lembaga ini dibentuk untuk mengoptimalkan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 24 September 2026. Rapat itu membahas mitigasi karhutla.

"Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN," kata Raja Juli.