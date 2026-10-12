Prabowo Gelar Ratas Bahas Penanganan Karhutla yang Kian Mengganas

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin sore (12/10/2026). Rapat tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung.

Berdasarkan pantauan di Kompleks Istana Kepresidenan, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Ia membenarkan bahwa rapat terbatas tersebut membahas penanganan karhutla.

"Betul. Ya, hari ini membahas tentang karhutla. Karena beliau sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini," kata Dudung.

Dudung menjelaskan, rapat terbatas bersama Kepala Negara itu juga akan diikuti Kementerian Kehutanan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Selain itu, kata Dudung, sejumlah instansi lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipimpin Letjen TNI Suharyanto, turut mengikuti rapat melalui Zoom Meeting.

Dudung menegaskan, Prabowo menaruh perhatian besar terhadap dampak karhutla yang dirasakan negara-negara tetangga. Menurut dia, beberapa negara bahkan telah melayangkan protes terkait asap akibat karhutla.

"Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya beliau sangat concern sekali. Karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini, ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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