Jamu Makan Siang El-Sisi, Prabowo Tegaskan Hubungan Historis Indonesia dengan Mesir

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjamu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dalam jamuan santap siang di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu, 11 Oktober 2026. Jamuan itu menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara yang sudah terjalin sejak lama.

Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi ke Indonesia. Prabowo menegaskan kedekatan historis Indonesia dan Mesir yang telah terjalin sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia,"kata Presiden Prabowo dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Senin (12/10/2026).

"Hubungan Indonesia dan Mesir sudah terjalin sangat lama. Indonesia tidak lupa, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan bersama-sama Indonesia dan Mesir merintis gerakan nonblok, non aligned movement,”lanjutnya.

Menurut Prabowo, kunjungan Presiden El-Sisi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara. Pertemuan yang telah berlangsung juga menghasilkan pembahasan dan kesepakatan penting bagi penguatan kerja sama Indonesia dan Mesir.

“Untuk itu kunjungan Yang Mulia merupakan kunjungan yang sangat penting. Tadi dalam pertemuan kita telah membahas hal-hal penting, kita telah mencapai kesepakatan-kesepakatan penting,” kata Prabowo.

Sementara itu, Presiden El-Sisi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo dan pemerintah Indonesia selama kunjungan kenegaraannya.

Presiden El-Sisi juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama melalui berbagai kesepakatan yang telah dicapai.