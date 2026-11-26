Truk Pengangkut Minyak Terbalik dan Meledak di Mesir, 30 Orang Tewas

KAIRO - Sedikitnya 30 orang tewas dan 25 lainnya mengalami luka-luka dalam kebakaran hebat di jalan lingkar utama Kairo, Mesir, Rabu 25 November 2025. Peristiwa nahas itu dipicu kendaraan pengangkut produk minyak bumi yang terbalik hingga terbakar.

Dilansir dari Al Jazeera, Kamis (26/7/2026). Kebakaran terjadi di atas sebuah terowongan di kawasan Warraq, Distrik Imbaba, Giza. Lokasi tersebut berada di jalur lingkar yang menghubungkan sejumlah jalan raya utama di wilayah metropolitan Kairo, termasuk Provinsi Kairo, Giza, dan Qalyubia.

Berdasarkan laporan media lokal, kendaraan pengangkut minyak tersebut diduga kehilangan kendali sebelum menabrak pembatas jalan tengah dan terguling. Insiden itu kemudian memicu ledakan dan kobaran api besar.

Petugas pemadam kebakaran dilaporkan berhasil menjinakkan api. Namun, dampak kebakaran cukup parah hingga menyebabkan sedikitnya 27 kendaraan hangus terbakar.

Kementerian Kesehatan Mesir menyatakan, telah mengerahkan 39 ambulans ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi dan memberikan pertolongan kepada para korban. Seluruh korban luka kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat.