Mini Cooper Ludes Terbakar di Kedoya Jakbar, Nih Penampakannya!

JAKARTA - Sebuah mobil Mini Cooper berwarna oranye mengalami kebakaran di Jalan Pilar Mas Utama, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (21/11/2026). Petugas pemadam kebakaran (Damkar) mengerahkan satu unit mobil dengan lima personel untuk menangani kejadian tersebut.

Berdasarkan laporan Command Center Damkar Jakarta, informasi kebakaran diterima dari masyarakat melalui sambungan telepon pada pukul 09.25 WIB.

"Objek (terbakar) mobil," tulis keterangan laporan Command Center Damkar Jakarta.

Petugas dari Pos Kedoya Utara tiba di lokasi pukul 09.32 WIB. Operasi pemadaman dimulai pukul 09.33 WIB dan api berhasil dilokalisir pada pukul 09.34 WIB.

Dalam foto yang diterima Okezone, terlihat dua petugas Damkar memeriksa bagian depan Mini Cooper tersebut. Kap mobil tampak menghitam dan mengalami kerusakan akibat terbakar.

Petugas kemudian melakukan proses pendinginan pada pukul 09.35 WIB. Operasi penanganan kebakaran dinyatakan selesai pada pukul 09.42 WIB.

Sementara terkait penyebab kebakaran, Damkar menyebut masih dilakukan penyelidikan. "Dugaan penyebab proses penyelidikan," demikian isi laporan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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