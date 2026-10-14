Perjalanan Bus Transjakarta Terganggu Imbas Mobil Terbakar di Pancoran

JAKARTA - Bus Transjakarta koridor 9 mengalami keterlambatan kedatangan imbas mobil terbakar di sekitar Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (14/10/2026) sore. Kebakaran memicu kepadatan kendaraan yang membuat bus terlambat tiba di halte.

"Koridor 9, Rute 4K, 7D, 9A, 9C, P11 mengalami keterlambatan kedatangan bus dikarenakan adanya kebakaran di sekitar Pancoran sehingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas," tulis akun X @PT_Transjakarta.

Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat gangguan layanan tersebut. Terpisah, Command Center Damkar DKI Jakarta melaporkan adanya kebakaran di Jalan Letjen M.T. Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, pada pukul 15.44 WIB. Adapun objek yang terbakar merupakan kendaraan roda empat.

"Objek: Mobil (KD)," tulis keterangan Command Center Damkar DKI Jakarta.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.03 WIB. Proses pemadaman di lokasi mengerahkan 28 personel dan 6 unit mobil pemadam kebakaran.

"Pengerahan Unit / Personel: 6 Unit / 28 Personel," katanya.

(Arief Setyadi )

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