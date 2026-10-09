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Kecelakaan Truk Kontainer di Tomang Picu Macet, Sejumlah Rute Transjakarta Terlambat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |09:39 WIB
Kecelakaan Truk Kontainer di Tomang Picu Macet, Sejumlah Rute Transjakarta Terlambat
Kecelakaan Truk Kontainer di Tomang (foto: TMC Polda Metro Jaya)
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JAKARTA - Kecelakaan yang melibatkan truk kontainer terjadi di Jalan Letjen S. Parman, kawasan Tomang, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (9/10/2026) pagi. Kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas dan keterlambatan perjalanan Transjakarta.

Informasi kecelakaan itu diunggah melalui akun Facebook TMC Polda Metro Jaya pada pukul 06.15 WIB. Dalam unggahan tersebut, sebuah truk kontainer dilaporkan menabrak separator jalan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir truk kehilangan kendali (out of control).

“Truck Kontener out off Control menabrak separator depan Gedung Total, sebelum lampu merah Tomang Jakbar arah Tomang, saat ini sedang penanaganan petugas Laka Lantas Jakbar & proses penderekan, saat ini hanya jalur Busway yg bisa dilintasi lalu lintas terpantau padat,” tulis admin dalam unggahan tersebut, Jumat (9/10/2026).

Akibat posisi truk yang melintang dan hampir menutupi jalan, arus lalu lintas menuju Tomang mengalami kemacetan panjang. Petugas kepolisian telah berada di lokasi untuk menangani kecelakaan dan mengevakuasi truk tersebut.

Transjakarta juga menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan keterlambatan kedatangan bus di sejumlah koridor dan rute. Pihak Transjakarta pun meminta maaf kepada para pengguna layanan.

“Koridor 8, 9, Rute 3F, 8K, 8M, 9A dan 9E mengalami keterlambatan kedatangan dikarenakan truk menabrak separator di sekitar jalur Tanjung Duren arah Cawang sehingga mengakibatkan kepadatan lalulintas di sekitarnya,” tulis admin akun X Transjakarta.

(Awaludin)

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