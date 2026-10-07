Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Diduga Akibat Rem Blong, 1 Korban dilarikan ke RS

JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang melibatkan 14 kendaraan terjadi di KM 91+900 B Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada Rabu (7/10/2026) siang diduga disebabkan oleh rem kendaraan yang bermasalah. Insiden ini mengakibatkan lajur arah Jakarta tertutup sementara serta menimbulkan kemacetan panjang.

Berdasarkan informasi sementara, kecelakaan yang terjadi pada pukul 12.30 WIB ini bermula ketika sebuah truk melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut diduga mengalami masalah pengereman dan hilang kendali sehingga menabrak kendaraan di depannya secara beruntun.

"Untuk penanganan, kami fokus pada evakuasi korban luka dan upaya mencairkan kepadatan lalu lintas," kata Senior Manager Representative Office 3 JMT, Agus Susilo, dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, satu orang mengalami luka berat dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta. Sementara itu, korban luka ringan mendapatkan perawatan medis di lokasi kejadian.

"Kami segera mengerahkan armada rescue, ambulans, dan derek menuju lokasi kejadian melalui jalur lawan arah untuk mempercepat proses evakuasi," jelasnya.

Sejumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan kemudian dievakuasi menuju pool Jatiluhur guna mendukung pemulihan kondisi lalu lintas. Pihak Jasa Marga terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk penanganan lebih lanjut dan melanjutkan pengaturan lalu lintas secara optimal.

Sebagai langkah antisipasi atas kontur jalan yang menurun dan tingginya potensi masalah rem pada kendaraan besar, Jasa Marga telah menyediakan Jalur Penyelamat Darurat di KM 116+800, KM 92+600, dan KM 91+400 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

(Rahman Asmardika)

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