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Kecelakaan Beruntun 14 Kendaraan Terjadi di Tol Cipularang KM 91 B

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |18:09 WIB
Kecelakaan Beruntun 14 Kendaraan Terjadi di Tol Cipularang KM 91 B
Kecelakaan beruntun melibatkan belasan kendaraan di Tol Cipularang KM 91 B. (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang melibatkan 14 kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 91 B arah Jakarta, Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (7/10/2026) siang. Insiden tersebut diduga dipicu oleh truk trailer bernomor polisi B 9773 UEL yang mengalami masalah pengereman saat arus lalu lintas sedang melambat.

Peristiwa nahas itu berawal dari adanya perlambatan laju kendaraan di KM 91 B akibat proyek perbaikan reklame. Truk trailer yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta tersebut gagal menghentikan laju kendaraan dan menabrak secara beruntun 13 mobil di depannya.

Akibatnya, belasan kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan berat hingga ringan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi sopir truk trailer mengalami patah tulang, sementara sejumlah pengendara lainnya mengalami syok.

"Saat peristiwa terjadi, arus lalu lintas sedang padat dengan laju kendaraan berjalan perlahan. Tiba-tiba truk trailer menabrak dari belakang," ujar salah satu korban, Agung, kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Enggar Jati Nugroho, menyampaikan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

"Masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan," kata Enggar.

Dampak dari kecelakaan beruntun ini menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 kilometer dari arah Bandung menuju Jakarta. Sejumlah petugas telah dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi kendaraan serta mengurai kepadatan lalu lintas.

(Rahman Asmardika)

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