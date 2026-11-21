Perlintasan Liar di Simalungun Ditutup Usai Kecelakaan KA Siantar Ekspres

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menutup perlintasan liar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menyusul insiden yang melibatkan KA Siantar Ekspres pada Jumat 20 November 2026. Saat ini, KAI memprioritaskan pemulihan tiga petugas yang mengalami luka bakar serius sekaligus memastikan operasional perjalanan kereta api kembali normal.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan dua masinis dan satu petugas lainnya tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit. KAI juga memberikan pendampingan penuh kepada ketiganya selama proses pemulihan.

"Fokus kami saat ini adalah pemulihan tiga petugas yang mengalami luka serius. KAI memastikan pendampingan dan penanganan medis terbaik terus diberikan," ujar Anne, Sabtu (21/11/2026).

KAI memastikan jalur Siantar–Dolok Merangir kini telah dapat dilalui kereta api dengan kecepatan normal. Pemulihan operasional dilakukan setelah proses penanganan sarana dan pemeriksaan prasarana selesai guna memastikan keselamatan perjalanan.

Bersama unsur kewilayahan, KAI telah menutup perlintasan liar di KM 39+0/1, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Penutupan tersebut mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Permenhub Nomor 94 Tahun 2018. KAI juga melanjutkan langkah hukum terkait keberadaan perlintasan liar serta penanganan akses sejenis.