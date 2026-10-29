Terungkap Rekaman Percakapan Masinis Sebelum Kecelakaan Maut Kereta Cepat di Spanyol, Begini Isinya

SPANYOL – Rekaman audio mengungkap percakapan antara masinis dan pusat kendali beberapa menit sebelum kecelakaan kereta api yang menewaskan sedikitnya 69 orang dan melukai puluhan lainnya di Spanyol.

Rekaman tersebut menunjukkan komunikasi antara pusat kendali di Madrid dan masinis dua kereta berkecepatan tinggi yang terlibat dalam kecelakaan pada Rabu 28 Oktober 2026 pagi. Insiden terjadi ketika kereta Renfe yang membawa 397 penumpang menabrak bagian belakang kereta Iryo yang sedang berhenti dan membawa 147 penumpang.

Para pejabat kini menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Tiga rekaman audio yang dipublikasikan media, termasuk El País dan RTVE, mengindikasikan bahwa kereta Renfe diizinkan melanjutkan perjalanan ketika kereta Iryo di depannya mengalami gangguan teknis.

Masalah pada sistem persinyalan otomatis, yang dilaporkan berkaitan dengan kerusakan komputer, sebelumnya memaksa kereta berhenti di jalur terdampak. Namun, menurut Menteri Transportasi Spanyol Óscar Puente, kereta Renfe kemudian diperintahkan melanjutkan perjalanan karena kesalahan.

Dalam salah satu rekaman, operator pusat kendali memberi instruksi kepada masinis Renfe: "Lanjutkan perjalanan Anda dan kemudian lanjutkan di bawah (Blok Sinyal Samping), dengan kecepatan normal dan pengoperasian normal," demikian dilansir dari BBC, Kamis (29/10/2026).