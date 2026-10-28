Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

BREAKING NEWS: Tabrakan Kereta Kecepatan Tinggi di Spanyol Tewaskan Setidaknya 40 Orang, 179 Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |18:26 WIB
BREAKING NEWS: Tabrakan Kereta Kecepatan Tinggi di Spanyol Tewaskan Setidaknya 40 Orang, 179 Luka-Luka
Tabrakan terjadi di antara kota Los Yebenes dan Urda, dekat Toledo, Spanyol. (Foto: EPA)
A
A
A

MADRID - Dua kereta kecepatan tinggi yang membawa lebih dari 500 penumpang bertabrakan di dekat Toledo, Spanyol pada Rabu, (28/10/2026). Insiden ini menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai 179 lainnya, menurut laporan media setempat yang mengutip otoritas Perlindungan Sipil.

Kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 08.54 waktu setempat di antara kota Los Yebenes dan Urda, sekitar 120 km di sebelah selatan Madrid, di jalur kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan ibu kota Spanyol tersebut dengan wilayah Andalusia. Menurut operator infrastruktur kereta api Adif, sebuah kereta Renfe AVE dilaporkan menabrak bagian belakang kereta Iryo, yang menyebabkan dua gerbong keluar dari rel dan jatuh ke lereng tanggul.

Kereta Renfe tersebut mengangkut 147 penumpang setelah berangkat dari Madrid menuju Sevilla pada pukul 8 pagi. Sementara itu, kereta Iryo—yang dibuat oleh Hitachi—membawa 397 penumpang dan sedang melaju dari arah berlawanan, menurut laporan El Espanol.

Kereta Iryo dilaporkan dalam kondisi berhenti saat tabrakan terjadi. Sumber dari pihak kereta api menyatakan bahwa kesalahan manusia mungkin menjadi penyebabnya, meskipun penyebab pastinya belum ditetapkan secara resmi.

Menurut El Espanol, tabrakan tersebut terjadi saat jalur kereta api beroperasi menggunakan sistem persinyalan cadangan, menyusul kerusakan yang melumpuhkan sistem kendali kereta otomatis—sistem yang dirancang untuk mencegah situasi berbahaya, termasuk tabrakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/338/3250155//ilustrasi-RNXF_large.jpg
Pemotor Luka Berat Tertemper KRL di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/25/3247125//cervera-amYn_large.jpg
Mengenal Cervera, Kampung Halaman Marc Marquez sang Juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/338/3245395//perlintasan_sebidang-COGc_large.jpg
Pasca Tragedi KA Argo Bromo, KAI Tutup 172 Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/338/3245051//kecelakaan_ka_argo_bromo_anggrek_bekasi_timur-hE9M_large.jpg
Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek: Masinis Ragu Tarik Rem Darurat Takut Kereta Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/338/3245047//kecelakaan_ka_argo_bromo_anggrek_di_stasiun_bekasi_timur-9iIV_large.jpg
Keluarga Korban Ungkap Dampak Psikologis Usai Tragedi Maut di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245025//kecelakaan-QMZC_large.jpg
Paguyuban Korban KRL Pertanyakan Alasan Masinis KA Argo Bromo Ngerem 200-an Meter dari Titik Tabrakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement