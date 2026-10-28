BREAKING NEWS: Tabrakan Kereta Kecepatan Tinggi di Spanyol Tewaskan Setidaknya 40 Orang, 179 Luka-Luka

MADRID - Dua kereta kecepatan tinggi yang membawa lebih dari 500 penumpang bertabrakan di dekat Toledo, Spanyol pada Rabu, (28/10/2026). Insiden ini menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai 179 lainnya, menurut laporan media setempat yang mengutip otoritas Perlindungan Sipil.

Kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 08.54 waktu setempat di antara kota Los Yebenes dan Urda, sekitar 120 km di sebelah selatan Madrid, di jalur kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan ibu kota Spanyol tersebut dengan wilayah Andalusia. Menurut operator infrastruktur kereta api Adif, sebuah kereta Renfe AVE dilaporkan menabrak bagian belakang kereta Iryo, yang menyebabkan dua gerbong keluar dari rel dan jatuh ke lereng tanggul.

Kereta Renfe tersebut mengangkut 147 penumpang setelah berangkat dari Madrid menuju Sevilla pada pukul 8 pagi. Sementara itu, kereta Iryo—yang dibuat oleh Hitachi—membawa 397 penumpang dan sedang melaju dari arah berlawanan, menurut laporan El Espanol.

Kereta Iryo dilaporkan dalam kondisi berhenti saat tabrakan terjadi. Sumber dari pihak kereta api menyatakan bahwa kesalahan manusia mungkin menjadi penyebabnya, meskipun penyebab pastinya belum ditetapkan secara resmi.

Menurut El Espanol, tabrakan tersebut terjadi saat jalur kereta api beroperasi menggunakan sistem persinyalan cadangan, menyusul kerusakan yang melumpuhkan sistem kendali kereta otomatis—sistem yang dirancang untuk mencegah situasi berbahaya, termasuk tabrakan.