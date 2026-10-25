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Pemotor Luka Berat Tertemper KRL di Pasar Minggu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |21:58 WIB
Pemotor Luka Berat Tertemper KRL di Pasar Minggu
Ilustrasi.
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JAKARTA – KRL Commuter Line No. 1519 relasi Nambo–Jakarta Kota tertemper sebuah sepeda motor di perlintasan sebidang (JPL) 19 dekat Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/10/2026). Insiden tersebut terjadi lantaran pengendara sepeda motor nekad menerobos pintu perlintasan yang sudah dalam kondisi tertutup.

"Commuter Line No. 1519 relasi Nambo–Jakarta Kota tertemper sepeda motor yang menerobos pintu perlintasan yang telah tertutup di JPL 19 dekat Stasiun Pasar Minggu," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, Minggu (25/10/2026).

Karina menjelaskan, usai kejadian tersebut, petugas Stasiun Pasar Minggu langsung menuju lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan Polsek Pasar Minggu untuk mengevakuasi korban serta mengamankan jalur kereta api.

"Selanjutnya, penemper yang mengalami luka berat tersebut dilarikan ke RS Fatmawati menggunakan ambulance untuk dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Karina.

Akibat insiden ini, tim sarana KAI Commuter langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rangkaian KRL guna memastikan keselamatan perjalanan. Setelah pemeriksaan usai, kereta declared aman untuk melanjutkan perjalanan.

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