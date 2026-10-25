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Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia pada Usia 82 Tahun

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |09:28 WIB
Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia pada Usia 82 Tahun
Mantan Panglima TNI Widodo AS (foto: dok ist)
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JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto meninggal dunia pada pada Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 21.30 WIB di kediamannya di Jakarta. Ia mengembuskan napas terakhir pada usia 82 tahun setelah mengalami sakit.

Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, rumah duka berada di Kompleks TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Gading Raya 1 Blok D Nomor 14, RT 007/RW 05. Hingga berita ini ditulis, jadwal pemakaman belum diumumkan.

Widodo AS merupakan tokoh militer yang pernah menduduki jabatan strategis sebagai Panglima TNI periode 1999–2002. Setelah mengakhiri karier militernya, ia melanjutkan pengabdian di pemerintahan dengan menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada periode 2004–2009, di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Widodo dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2010–2014. Ia juga pernah menjabat Menteri Dalam Negeri ad interim pada 2 April hingga 29 Agustus 2007 serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ad interim pada 1–20 Oktober 2009.
 

(Awaludin)

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