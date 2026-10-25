Mantan Panglima TNI Widodo AS Bakal Dimakamkan di TMP Kalibata

JAKARTA - Mantan Panglima TNI, Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto meninggal dunia Sabtu 24 Oktober 2026 kemarin. Widodo bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan Widodo juga akan dimakamkan dengan upacara militer. Pemakaman akan dilaksanakan pada Minggu (25/10) siang ini.

"Rencana pemakaman secara militer di TMP Kalibata pukul 13.30 WIB," kata Nas saat dikonfirmasi, Minggu (25/10/2026).

Nas mewakili TNI juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Widodo. Ia turut mendoakan pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Politik dan Kemanan tersebut.

"Kita semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga husnul khotimah," ujar Nas.

Widodo AS dikabarkan meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Sosok yang akrab disapa Widodo AS itu merupakan Panglima TNI periode 1999–2002 dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004–2009.