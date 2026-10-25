Anggota BPK Fathan Subchi Meninggal Dunia saat Bertugas di Moskow

JAKARTA - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) periode 2024-2029, Fathan Subchi, meninggal dunia pada Minggu (25/10/2026) di Moskow, Rusia, saat menjalankan tugas pemeriksaan. Fathan Subchi wafat pada usia 56 tahun.

Informasi tersebut disampaikan BPK melalui pernyataan resmi. Dalam keterangannya, BPK menyebut Fathan Subchi meninggal dunia ketika sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di ibu kota Rusia tersebut.

Fathan Subchi menjabat sebagai Anggota VI BPK sejak Oktober 2024. Selama menjabat, ia menjadi bagian dari pimpinan lembaga yang memiliki mandat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pimpinan dan seluruh keluarga besar BPK menyampaikan penghormatan atas pengabdian Fathan Subchi selama menjalankan tugasnya di lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut.