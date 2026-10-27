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Kabar Duka, Anggota DPR Gandung Pardiman Meninggal Dunia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |15:05 WIB
Kabar Duka, Anggota DPR Gandung Pardiman Meninggal Dunia
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gandung Pardiman meninggal dunia (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gandung Pardiman, meninggal dunia pada Selasa, 27 Oktober 2026 pagi. Ia tutup usia karena sakit.

"Ya, benar. Beliau wafat jam 9.30 tadi. Rencana dimakamkan hari ini di Gunungkidul, jam 5 sore," kata Sekjen Partai Golkar M Sarmuji, Selasa (27/10/2026).

Sarmuji menuturkan, Gandung sudah lama sakit. Namun, ia mengatakan Gandung masih aktif dalam sejumlah kegiatan karena semangatnya.

"Sudah agak lama sakit, tapi karena semangat jadi beliau kadang masih aktif," ucapnya.

Di mata Sarmuji, Gandung merupakan pejuang sejati. "Dia abdikan hidup beliau melayani rakyat melalui partai. Pemimpin yang sangat berdedikasi, keras dalam menjalankan visi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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