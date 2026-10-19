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Mantan KSAD Subagyo HS Meninggal Dunia

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |20:29 WIB
Mantan KSAD Subagyo HS Meninggal Dunia
Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS (Foto: Komlek Kostrad)
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JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga besar TNI, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1998-1999 Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo meninggal dunia, pada Senin (19/10/2026). 

Ia dikabarkan tutup usia di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sekitar pukul 16.20 WIB. "Iya benar (meninggal dunia)," ujar Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY, Guntur Yudhianto.

Mantan Danjen Kopassus itu rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, besok Selasa 20 Oktober 2026. Saat ini, jenazah akan disemayamkan di rumah duka Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta.

Subagyo Hadi Siswoyo merupakan kelahiran 12 Juni 1946. Ia salah satu tokoh militer Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015 hingga 20 Oktober 2019.  Selain itu, ia satu-satunya KSAD yang pernah menjabat di tiga presiden.

(Arief Setyadi )

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