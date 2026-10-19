Ditabrak Pajero di Mampang Prapatan, Pelajar 14 Tahun Meninggal Dunia

JAKARTA – Seorang pelajar berinisial ATM (14) meninggal dunia usai ditabrak mobil Mitsubishi Pajero di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (18/10/2026) dini hari. Kecelakaan beruntun tersebut juga melibatkan dua minibus lain di lokasi kejadian.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto, menjelaskan bahwa mobil Pajero bernomor polisi L 1583 FP awalnya melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Mampang Prapatan.

"Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Mitsubishi Pajero, seorang pejalan kaki, mobil Toyota Avanza yang sedang terparkir, dan mobil Hyundai," kata Mujiyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Saat melintas di lokasi kejadian, mobil tersebut menabrak ATM yang sedang berjalan di sisi kiri jalan searah di depannya. Setelah itu, Pajero menabrak Toyota Avanza bernomor polisi B 1941 DZA yang terparkir di sisi kiri jalan serta Hyundai bernomor polisi B 292 MPU yang melaju searah.

Akibat kecelakaan beruntun tersebut, ATM mengalami luka berat di bagian kepala. Korban sempat mendapatkan penanganan medis di RSUP Fatmawati, tetapi nyawanya tidak tertolong.