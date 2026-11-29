Fortuner Tabrak Toyota Kijang di Tol Jagorawi, 7 Orang Jadi Korban

Fortuner Tabrak Toyota Kijang di Tol Jagorawi, 7 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Kecelakaan melibatkan dua mobil yaitu Toyota Kijang Super dan Toyota Fortuner di Tol Jagorawi KM 18 arah Bogor, pada Minggu (29/11/2026). Akibat insiden itu, tujuh orang menjadi korban, satu di antaranya mengalami luka berat.

“Jumlah korban 7 orang. 6 luka berat, satu orang luka ringan,” kata Kainduk PJR Tol Jagorawi, Kompol Akhmad Jajuli saat dihubungi.

Akhmad menjelaskan, peristiwa bermula ketika Toyota Kijang Super ingin berhenti di bahu jalan karena tercium bau terbakar dari mobil tersebut.

“Setiba di TKP, kendaraan pertama (Toyota Kijang) berjalan di lajur 1 ingin menepi di bahu jalan dikarenakan mobilnya bau terbakar,” ujar dia.

Namun saat Toyota Kijang baru berhenti, Toyota Fortuner yang melaju di bahu jalan dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakangnya. Pengemudi Fortuner diduga kurang mengantisipasi keberadaan kendaraan tersebut.

Benturan membuat Kijang terdorong hingga terbalik di lajur 1. Sementara Fortuner sempat berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di antara lajur 2 dan 3.

“Kendaraan 2 (Fortuner) tidak sempat menghindar dan akhirnya menabrak bagian belakang Kendaraan 1 (Kijang),” ungkapnya.