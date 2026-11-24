Kecelakaan di Sumedang Tewaskan 7 Orang, DPR: Evaluasi Keselamatan Jalan!

JAKARTA - Kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bandung-Cirebon Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merenggut tujuh nyawa. Selain itu, enam orang lainnya terluka.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menyoroti aspek keselamatan jalan nasional, termasuk memperketat pengawasan kendaraan angkutan barang. Kondisi jalan, kelayakan kendaraan, dan efektivitas pengawasan angkutan barang juga harus menjadi perhatian utama.

“Tujuh orang kehilangan nyawa dalam satu peristiwa kecelakaan. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa keselamatan jalan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh, mulai dari kondisi infrastruktur, pengawasan kendaraan berat, hingga sistem pencegahan kecelakaan,” katanya, Selasa (24/11/2026).

Menurut politikus PKB itu, upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya dengan menuntut pengemudi mematuhi aturan lalu lintas. Ia menilai, sejumlah ruas jalan nasional memiliki tingkat risiko tinggi karena kondisi geografisnya, seperti turunan panjang dan tikungan tajam. Risiko tersebut semakin besar apabila jalur tersebut juga dilintasi kendaraan berat dengan intensitas tinggi.

Karena itu, ia meminta pemerintah menjamin seluruh perlengkapan keselamatan jalan tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut meliputi rambu peringatan, marka jalan, penerangan, hingga berbagai fasilitas pengamanan.

Sudjatmiko pun menyampaikan duka cita kepada seluruh keluarga korban. Sementara untuk Kementerian Pekerjaan Umum didorong melakukan audit keselamatan jalan atau road safety audit. Pemeriksaan perlu diprioritaskan pada ruas-ruas yang selama ini dikenal rawan kecelakaan.