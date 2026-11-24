Kecelakaan di Dekat Kampus Untar Tewaskan 1 Orang, Polisi Amankan Pengemudi Honda City

JAKARTA - Kecelakaan maut melibatkan mobil Honda City dan sebuah sepeda motor terjadi di Jalan S. Parman, tepatnya di dekat Kampus Universitas Tarumanagara (Untar), Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Minggu (22/11/2026) pagi. Insiden tabrak belakang tersebut mengakibatkan satu orang pengendara motor tewas di lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menyebutkan, pengendara mobil tersebut kini telah diamankan pihak kepolisian.

“(Pengemudi mobil) Sudah diamankan,” kata Joko Siswanto dikutip Senin (23/11/2026).

Dia menjelaskan, insiden itu terjadi pada Minggu lalu sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu, sepeda motor Honda bernomor polisi B-4303-UDG yang dikendarai Muhamad Fachry Arrasidin (27) tengah melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan S. Parman.

Pengendara motor tersebut berboncengan dengan Muhammad Akbar Sofian (24). Saat melintas di dekat Kampus Untar, bagian belakang sepeda motor ditabrak mobil Honda City yang melaju searah dari belakang.