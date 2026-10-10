Tragis! 3 Siswi SMP Boncengan Motor Tewas Tabrak Truk Mogok

KARAWANG - Tiga siswi SMP tewas akibat kecelakaan maut melibatkan sepeda motor Honda Beat dan truk Nissan yang mogok terjadi di Jalan Raya Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketiga korban tewas saat berboncengan usai pulang sekolah menuju Cikampek karena menabrak bagian belakang truk.

Kasat Lantas Polresta Karawang Kompol Triyono Raharjo mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat yang ditumpangi tiga pelajar perempuan dan truk Nissan bernomor polisi B 9086 XY.

“Pelajar perempuan yaitu saudari E, saudari S, dan saudari Q. Pelajar tersebut mengendarai kendaraan roda dua dengan berbonceng tiga,” ujar Triyono, Jumat (9/10/2026).

Kronologi kecelakaan bermula saat ketiga siswi melaju dari arah Purwasari menuju Cikampek. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor mereka menabrak bagian belakang truk mogok di lajur kanan jalan.

“Korban menabrak bagian belakang kendaraan truk tersebut, tepatnya di sebelah kiri kendaraan truk,” kata Triyono.

Akibat benturan keras tersebut menyebabkan dua siswi meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, satu korban lainnya yang berada di posisi belakang mengalami kondisi kritis dan segera dilarikan ke RS Karya Husada untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawa korban ketiga tidak berhasil diselamatkan.

“Saat kami tiba di TKP, dua korban meninggal dunia di tempat. Satu korban yang berada di bagian belakang sempat kritis dan langsung dibawa ke RS Karya Husada. Namun, saat ini yang bersangkutan juga turut meninggal dunia,” katanya.