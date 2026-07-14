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Pembongkaran JPO, Jalan Tendean Jaksel Masih Ditutup

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |19:49 WIB
Pembongkaran JPO, Jalan Tendean Jaksel Masih Ditutup
Pembongkaran JPO Tendean, Jaksel (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Proses pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan (Jaksel), masih berlangsung. Petugas gabungan terlihat melakukan proses pembersihan di lokasi.

Pantauan di lokasi, Selasa (14/7/2026) malam, polisi masih melakukan penutupan jalur Tendean yang mengarah ke Blok M dan sekitarnya. Pembongkaran JPO Tendean dilakukan setelah truk crane tersangkut.

Kendaraan roda dua maupun empat masih belum dapat melintas di ruas jalan tersebut. Sementara kendaraan alat berat dan truk masih terpantau berada di lokasi.

JPO Tendean sebenarnya sudah berhasil dibongkar. Namun, petugas gabungan masih melakukan penyisiran terhadap sisa bangunan jembatan tersebut untuk memastikan kondisi aman dilalui masyarakat.

Sementara arus kendaraan dari arah Blok M menuju Pancoran dan sekitarnya terpantau masih dapat dilalui. Meski demikian, kepadatan kendaraan terlihat terjadi di sejumlah titik. Sebelumnya, insiden tersebut menyebabkan sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan parah pada Selasa sore.

Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengungkapkan sejumlah ruas jalan terdampak akibat proses pembongkaran JPO. Salah satunya Jalan Sudirman-Thamrin dari arah utara menuju selatan yang masih diupayakan untuk dialihkan.

“Dan juga keluaran SCBD yang mengarah ke Jalan Suryo itu juga mengalami kepadatan. Imbas dari evakuasi proses perbaikan atau pembongkaran JPO yang ditabrak oleh truk tadi pagi,” kata Robby.

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