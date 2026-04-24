Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Lansia Tabrak Pejalan Kaki dan Depot Air Minum di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |13:58 WIB
A
A
A

JAKARTA - Mobil Honda HRV menabrak depot air minum isi ulang di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (23/4/2026) sore. Akibat peristiwa itu, satu orang terluka.

1. Tabrak Pejalan Kaki

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menjelaskan, peristiwa berawal ketika mobil yang dikendarai IA (71) ingin putar balik.

“Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil Honda HR V B 2952 BOV yang dikemudikan saudari IA melaju dari arah barat ke timur di Jalan Jelembar Baru Raya wilayah Grogol Petamburan Jakarta Barat. Sesampainya di depan depot air minum isi ulang saat akan putar balik ke arah kanan,” kata dia kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

IA yang diduga tidak hati-hati justru melaju hingga menabrak pejalan kaki berinisial K. Kemudian mobil yang dikemudikannya menabrak etalase depot air minum.

“Pengemudi (diduga) tidak hati-hati sehinggga kendaraan terus melaju menabrak pejalan kaki selanjutnya menabrak etalase depot air minum,” ujarnya.

Joko menambahkan, akibat kecelakaan itu korban berinisial K mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Korban kemudian langsung dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan.

“Saudara K megalami luka di bagian tangan kanan/kiri, kaki kanan/kiri robek dan kepala. Kemudian di bawa ke klinik terdekat dan dalam perawatan,” ujarnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement