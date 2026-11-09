Kabar Duka, Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politikus seniornya, Panda Nababan, meninggal dunia pada hari ini, Senin (9/11/2026).

Kabar duka tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, saat dikonfirmasi. “Iya benar,” ucap Adhi.

Adhi menyampaikan Panda Nababan mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 09.37 WIB setelah berjuang melawan leukemia.

“Mohon doanya bagi beliau dan keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.