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Kabar Duka, Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |10:45 WIB
Kabar Duka, Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia
Panda Nababan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politikus seniornya, Panda Nababan, meninggal dunia pada hari ini, Senin (9/11/2026).

Kabar duka tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, saat dikonfirmasi. “Iya benar,” ucap Adhi.

Adhi menyampaikan Panda Nababan mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 09.37 WIB setelah berjuang melawan leukemia.

“Mohon doanya bagi beliau dan keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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