Peristiwa 11 Oktober: Pangeran Antasari Wafat hingga Tragedi Boeing 727

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia pada 11 Oktober. Peristiwa tersebut mencakup sejarah perjuangan Indonesia, perkembangan teknologi antariksa, hingga tragedi penerbangan yang menelan korban jiwa.

Okezone merangkum lima peristiwa penting yang terjadi pada 11 Oktober dari berbagai sumber. Berikut ulasannya.

1. Albert Einstein Surati Franklin D. Roosevelt soal Bom Atom

Fisikawan teoretis Albert Einstein dikenal pernah memperingatkan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengenai potensi pengembangan senjata nuklir menjelang Perang Dunia II.

Surat Einstein kepada Roosevelt yang mendorong perhatian pemerintah Amerika Serikat terhadap penelitian energi atom berkaitan dengan perkembangan awal program senjata nuklir AS. Namun, tanggal 11 Oktober 1933 dalam naskah ini perlu diverifikasi karena surat Einstein yang terkenal mengenai ancaman bom atom dikirim pada 2 Agustus 1939.

Einstein kemudian turut menandatangani Manifesto Russell–Einstein bersama filsuf Inggris Bertrand Russell. Manifesto tersebut menyoroti bahaya senjata nuklir dan menyerukan penyelesaian konflik tanpa perang.

2. Ho Chi Minh dan Viet Minh Menguasai Hanoi

Pada 11 Oktober 1954, pasukan Viet Minh memasuki Hanoi setelah berakhirnya kekuasaan kolonial Prancis di Vietnam. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan pemerintahan Vietnam Utara di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh.

Vietnam kemudian terbagi menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Setelah berakhirnya Perang Vietnam pada 1975, kedua wilayah tersebut resmi dipersatukan pada 2 Juli 1976 dengan nama Republik Sosialis Vietnam.