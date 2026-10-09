Peristiwa 9 Oktober: Che Guevara Dieksekusi hingga Malala Ditembak Taliban

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi pada 9 Oktober dan tercatat dalam sejarah dunia. Peristiwa tersebut antara lain eksekusi mati tokoh revolusi Kuba, Ernesto "Che" Guevara, kelahiran musisi legendaris John Lennon, hingga penembakan aktivis pendidikan asal Pakistan, Malala Yousafzai.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 9 Oktober:

1. 1967 - Che Guevara Dieksekusi Mati

Ernesto "Che" Guevara meninggal dunia di Bolivia pada 9 Oktober 1967 dalam usia 39 tahun. Ia dikenal sebagai pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, serta tokoh teori militer asal Argentina.

Guevara merupakan salah satu tokoh utama dalam Revolusi Kuba. Setelah meninggalkan Kuba pada 1965, ia berupaya mengobarkan gerakan revolusi di sejumlah negara.

Setelah kegagalannya membantu pemberontak di Kongo-Kinshasa, Guevara melanjutkan perjuangan gerilya di Bolivia. Ia kemudian ditangkap oleh militer Bolivia dan dieksekusi dengan cara ditembak pada 9 Oktober 1967.

2. 1940 - John Lennon Lahir

John Winston Lennon lahir di Liverpool, Inggris, pada 9 Oktober 1940. Ia kemudian dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, musisi, penulis, dan aktivis perdamaian yang mendunia sebagai salah satu anggota utama The Beatles.

Lennon bersama Paul McCartney membentuk salah satu duo pencipta lagu paling sukses dalam sejarah musik. Setelah The Beatles bubar pada 1970, Lennon melanjutkan karier solonya.

Salah satu karya solonya yang paling dikenal adalah "Imagine", yang kemudian menjadi lagu yang identik dengan pesan perdamaian.

Lennon meninggal dunia di New York, Amerika Serikat, pada 8 Desember 1980 setelah ditembak oleh Mark David Chapman.