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Peristiwa 6 Oktober: Ade Irma Suryani Wafat hingga Presiden Anwar Sadat Dibunuh

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 6 Oktober: Ade Irma Suryani Wafat hingga Presiden Anwar Sadat Dibunuh
Ade Irma Suryani Nasution, Putri bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Harris Nasution (foto: Wikipedia)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi pada 6 Oktober. Peristiwa tersebut terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai negara, mulai dari meninggalnya Ade Irma Suryani Nasution hingga pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat.

Untuk mengingat kembali sekaligus menambah wawasan sejarah, berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 6 Oktober, dirangkum dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1. Ade Irma Suryani Nasution Meninggal Dunia

Ade Irma Suryani Nasution lahir di Jakarta pada 19 Februari 1960 dan meninggal dunia di Jakarta pada 6 Oktober 1965 dalam usia 5 tahun.

Ia merupakan putri bungsu Jenderal Besar Dr. Abdul Harris Nasution. Ade Irma menjadi korban dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang salah satunya menyasar Jenderal Nasution.

Ade Irma tertembak ketika berada di dekat ayahnya dalam upaya menyelamatkan sang ayah. Ia kemudian meninggal dunia pada 6 Oktober 1965.

Dalam peristiwa tersebut, ajudan Jenderal Nasution, Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendean, juga menjadi korban dan meninggal dunia.

2. Instagram Resmi Diluncurkan

Pada 6 Oktober 2010, Instagram resmi diluncurkan sebagai aplikasi berbagi foto dan video.

Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, menerapkan berbagai filter digital, serta membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial.

Salah satu ciri khas Instagram pada masa awal adalah fitur pemotongan foto menjadi bentuk persegi. Tampilan tersebut membuat foto di Instagram memiliki karakter yang menyerupai hasil kamera Kodak Instamatic dan kamera Polaroid.

 

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