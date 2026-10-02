Peristiwa 2 Oktober: Salahuddin Ayyubi Rebut Yerusalem hingga Hari Batik Nasional

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi pada 2 Oktober dan tercatat dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah keberhasilan Salahuddin Ayyubi merebut Yerusalem dari Pasukan Salib pada 1187.

Selain itu, 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional setelah UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi pada 2009.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 2 Oktober, dihimpun dari berbagai sumber:

1187 - Salahuddin Ayyubi Rebut Yerusalem

Pada 2 Oktober 1187, Salahuddin Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah kota tersebut berada di bawah kekuasaan Pasukan Salib selama sekitar 88 tahun.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Perang Salib dan dunia Islam.

1988 - Sri Sultan Hamengkubuwana IX Wafat

Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Raja Kesultanan Yogyakarta sekaligus tokoh nasional Indonesia, meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat, pada 2 Oktober 1988.

Pria yang memiliki nama lahir Gusti Raden Mas Dorodjatun tersebut meninggal setelah mengalami serangan jantung. Jenazahnya kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.