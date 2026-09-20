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Peristiwa 20 September: Salahuddin Ayyubi Kepung Yerusalem hingga Bom Hotel Marriott Islamabad

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 20 September: Salahuddin Ayyubi Kepung Yerusalem hingga Bom Hotel Marriott Islamabad
Illustrasi Bom (foto: freepik)
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JAKARTA - Beragam peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 20 September dari tahun ke tahun. Peristiwa tersebut berlangsung di berbagai belahan dunia, mulai dari konflik di kawasan Timur Tengah, peperangan di Eropa, hingga tragedi bom di Pakistan.

Salah satu peristiwa yang tercatat pada 20 September adalah dimulainya pengepungan Yerusalem oleh pasukan Kekhalifahan Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Ayyubi pada 1187.

Selain itu, sejumlah peristiwa lainnya juga terjadi pada tanggal yang sama. Berikut catatan peristiwa dunia yang terjadi pada 20 September:

20 September 1187

Pasukan Kekhalifahan Ayyubiyah yang dipimpin Salahuddin Ayyubi mulai mengepung Kerajaan Yerusalem untuk merebutnya dari Tentara Salib.

Pengepungan tersebut berlangsung selama beberapa hari dan menjadi bagian penting dari rangkaian peristiwa yang berujung pada jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan Ayyubiyah.

 

      
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