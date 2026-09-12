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Peristiwa 12 September: Kerusuhan Berdarah Tanjung Priok hingga Persis Didirikan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 12 September: Kerusuhan Berdarah Tanjung Priok hingga Persis Didirikan
Peristiwa Tanjung Priok (Foto: Dok Istimewa)
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JAKARTA - Berbagai peristiwa penting terjadi pada 12 September setiap tahunnya, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 di Jakarta Utara.

Untuk mengingat kembali sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal tersebut, berikut beberapa peristiwa penting pada 12 September yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. Peristiwa Tanjung Priok

Peristiwa Tanjung Priok merupakan kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut melibatkan massa dengan aparat keamanan dan mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan sejumlah bangunan.

Peristiwa bermula dari ketegangan antara massa dengan aparat setelah sebelumnya terjadi penangkapan sejumlah orang. Situasi kemudian berkembang menjadi bentrokan dan penembakan oleh aparat terhadap massa.

Jumlah korban dalam Peristiwa Tanjung Priok menjadi salah satu hal yang masih diperdebatkan. Sejumlah sumber mencatat adanya korban tewas dan luka-luka dalam peristiwa tersebut.

2. Persatuan Islam (Persis) Didirikan

Persatuan Islam atau Persis merupakan organisasi Islam yang didirikan pada 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat.

Organisasi tersebut didirikan oleh kelompok yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dan aktivitas keagamaan. Persis kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi Islam yang memiliki peran dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial di Indonesia.

 

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