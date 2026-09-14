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Peristiwa 14 September: Presiden Ke-25 AS William McKinley Tewas Ditembak

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |06:03 WIB
Peristiwa 14 September: Presiden Ke-25 AS William McKinley Tewas Ditembak
Presiden William McKinley/whitehousehistory.org
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JAKARTA - Berbagai peristiwa terjadi pada 14 September dan tercatat dalam sejarah dunia. Peristiwa tersebut meliputi wafatnya Presiden Amerika Serikat (AS) William McKinley, pendirian organisasi negara-negara pengekspor minyak hingga peluncuran pesawat luar angkasa Jepang ke Bulan.

Selain itu, 14 September juga menjadi tanggal kelahiran salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, Hajjah Rangkayo (HR) Rasuna Said.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa yang terjadi pada 14 September dari beberapa sumber, seperti wikipedia. Berikut pemaparannya: 

- Presiden AS William McKinley Dibunuh

Presiden ke-25 AS William McKinley meninggal dunia pada 14 September 1901 setelah ditembak satu pekan sebelumnya. Penembakan terhadap McKinley berlangsung pada 6 September di Buffalo, New York, ketika ia menghadiri sebuah resepsi.

- Jepang Luncurkan Pesawat Luar Angkasa

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