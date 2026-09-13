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Peristiwa 13 September: Bom Meledak di BEJ Tewaskan 10 Orang

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 13 September: Bom Meledak di BEJ Tewaskan 10 Orang
Ledakan bom (foto: freepik)
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JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi, baik di dalam maupun luar negeri, pada tanggal 13 September setiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah bom meledak di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menewaskan 10 orang.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 13 September dari Wikipedia, antara lain:

1. Bom Meledak di BEJ

Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) di kawasan perkantoran elite SCBD, Jakarta, diserang bom pada 13 September 2000. Akibatnya, 10 orang tewas dan 90 orang luka-luka. Korban tewas ditemukan di dekat lokasi ledakan, ada juga yang terjebak.

Lebih dari 100 mobil rusak dan aktivitas transaksi di bursa terhenti total selama dua hari karena perdagangan saham tak bisa dilakukan. Kerugian akibat terhentinya transaksi tersebut mencapai lebih dari Rp4,5 miliar.

Empat bulan kemudian, enam tersangka ditangkap, yakni Ismuhadi, Ibrahim Amd, Sersan Iwan, Kopral Ibrahim Hasan, Iswadi Jamil, dan Nuryadin. Mereka dituduh berafiliasi dengan GAM, meski di antaranya terdapat prajurit TNI. Mereka kemudian diganjar hukuman berbeda-beda.

2. Jerman Bom Istana Buckingham Inggris

Jerman melalui jet tempur Nazi menjatuhkan lima bom dengan kekuatan cukup besar di Istana Buckingham, Inggris, pada 13 September 1940. Bom dijatuhkan di area taman dalam, kapel kerajaan, dan halaman depan.

Sejumlah fasilitas hancur. Seorang pekerja istana tewas dan empat orang lainnya luka-luka.

Saat serangan bom terjadi, Raja George VI dan permaisurinya, Ratu Elizabeth, sedang minum teh di Istana Buckingham. Namun, keduanya selamat.

 

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