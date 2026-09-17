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Peristiwa 17 September: Berdirinya PMI hingga Perang Jawa Britania-Belanda

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 17 September: Berdirinya PMI hingga Perang Jawa Britania-Belanda
Perang Jawa (foto: wikipedia)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia maupun dunia tercatat terjadi pada 17 September. Salah satunya adalah berdirinya Palang Merah Indonesia (PMI) pada 17 September 1945.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut sejumlah peristiwa dan catatan penting yang terjadi pada 17 September, dirangkum dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1811 – Perang Jawa Britania-Belanda

Pada 1811, terjadi Perang Jawa antara Britania dan Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels sebelumnya melakukan penguatan wilayah Pulau Jawa untuk mengantisipasi ancaman serangan Inggris.

Dalam perkembangannya, pasukan Britania di bawah Gilbert Elliot melakukan operasi militer di Jawa dan merebut sejumlah wilayah, termasuk Batavia. Belanda kemudian menyerah kepada Britania di Semarang.

Thomas Stamford Raffles kemudian dilantik sebagai Letnan Gubernur Jawa. Di bawah pemerintahannya, sejumlah kebijakan pemerintahan Belanda diubah, termasuk sistem kepemilikan tanah dan perdagangan.

Setelah berakhirnya Perang Napoleon, Kongres Wina 1815 memutuskan Britania mengembalikan Jawa dan sejumlah wilayah Hindia Belanda kepada Belanda sebagai bagian dari kesepakatan pascaperang.

 

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