Peristiwa 16 September: Malaysia Resmi Berdiri hingga Papua Nugini Merdeka

JAKARTA - Berbagai peristiwa penting, baik di dunia maupun di Indonesia, terjadi pada 16 September. Sejumlah peristiwa tersebut menjadi bagian dari catatan sejarah yang menarik untuk diketahui.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 16 September, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Paus Viktor III Meninggal Dunia, 1087

Paus Viktor III, yang memiliki nama lahir Dauferius, meninggal dunia di Monte Cassino, Italia, pada 16 September 1087. Ia lahir sekitar 1026 di Benevento, Italia.

Viktor III merupakan Paus Gereja Katolik Roma yang menjabat sejak 24 Mei 1086 hingga wafat pada 16 September 1087.

2. Raja Charles V dari Prancis Meninggal Dunia, 1380

Raja Charles V, yang dikenal dengan julukan "le Sage" atau "Sang Bijaksana", meninggal dunia pada 16 September 1380.

Charles V merupakan penguasa dari Wangsa Valois yang menjabat sebagai Raja Prancis sejak 1364 hingga kematiannya.