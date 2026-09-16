Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 16 September: Malaysia Resmi Berdiri hingga Papua Nugini Merdeka

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 16 September: Malaysia Resmi Berdiri hingga Papua Nugini Merdeka
Illustrasi Bendera Malaysia (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai peristiwa penting, baik di dunia maupun di Indonesia, terjadi pada 16 September. Sejumlah peristiwa tersebut menjadi bagian dari catatan sejarah yang menarik untuk diketahui.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 16 September, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Paus Viktor III Meninggal Dunia, 1087

Paus Viktor III, yang memiliki nama lahir Dauferius, meninggal dunia di Monte Cassino, Italia, pada 16 September 1087. Ia lahir sekitar 1026 di Benevento, Italia.

Viktor III merupakan Paus Gereja Katolik Roma yang menjabat sejak 24 Mei 1086 hingga wafat pada 16 September 1087.

2. Raja Charles V dari Prancis Meninggal Dunia, 1380

Raja Charles V, yang dikenal dengan julukan "le Sage" atau "Sang Bijaksana", meninggal dunia pada 16 September 1380.

Charles V merupakan penguasa dari Wangsa Valois yang menjabat sebagai Raja Prancis sejak 1364 hingga kematiannya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/320/3240131//elabuhan-IpTf_large.png
Perdagangan RI-Malaysia Tembus Rp285,2 Triliun, Border Trade Agreement Digeber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240097//pemerintah-xjvR_large.jpg
1.512 Anak PMI di Malaysia Resmi Jadi WNI, Menkum: Beri Kepastian dan Perlindungan Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/18/3238611//mantan_pm_malaysa_ismail_sabri_yaakob-4MDU_large.jpg
Eks PM Malaysia Ismail Sabri Didakwa Terkait Kepemilikan Aset Rahasia, Termasuk Batangan Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238140//transnusa-WmgF_large.jpg
Penerbangan Langsung Lampung-Kuala Lumpur, Bidik Pasar Umrah hingga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/337/3235346//polri-ru2n_large.jpg
Bareng Polisi Malaysia, Bareskrim Investigasi Pilot Bawa Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/18/3235283//perdana_menteri_malaysia_anwar_ibrahim-Jwyv_large.jpg
PM Malaysia Anwar Ibrahim Jalani Operasi Hernia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement