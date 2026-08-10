PM Malaysia Anwar Ibrahim Jalani Operasi Hernia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (Foto: Kantor Perdana Menteri Malaysia)

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah berhasil menjalani operasi laparoskopi elektif untuk menangani hernia para-umbilikal, menurut tim medisnya. Anwar diperkirakan akan menjalani masa observasi setelah menjalani operasi tersebut.

Kondisi hernia para-umbilikal merupakan jenis penonjolan pada dinding perut yang terjadi akibat adanya titik lemah pada otot-otot di sekitar pusar.

"Beliau saat ini sedang menjalani fisioterapi dan berada di bawah pengawasan tim ahli medis untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik," ujar ketua tim medis Anwar, Sri Ranga Abdullah Ramaiah, dalam sebuah pernyataan pada Senin (10/8/2026).

Dalam pernyataan sebelumnya dari Kantor Perdana Menteri Malaysia, sekretaris pers Anwar, Nashrul Abaidah, mengatakan bahwa perdana menteri sedang menjalani pemeriksaan medis.

Meskipun pernyataan tersebut tidak menyebutkan alasan Anwar menjalani tes atau pun jenis pemeriksaan yang dilakukan, pihak Kantor Perdana Menteri mengimbau masyarakat Malaysia untuk mendoakan kesehatannya, demikian dilansir AsiaOne.

Nashrul menambahkan bahwa Anwar diperkirakan akan menjalani masa observasi selama dua hari.

Anwar belum memberikan komentar mengenai kondisi kesehatannya, meskipun ia telah mengunggah ulang pernyataan tersebut di media sosialnya. Unggahan terakhirnya di media sosial dibuat pada 7 Agustus.