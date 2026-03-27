Ini Isi Percakapan Prabowo dan Anwar Ibrahim Selama 3 Jam di Istana Merdeka

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sahabat lamanya yang juga Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/3/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan eratnya hubungan personal sekaligus kemitraan strategis antara kedua pemimpin.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa kedua pemimpin memanfaatkan pertemuan tersebut untuk bertukar pandangan mengenai dinamika global, khususnya perkembangan geopolitik di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah.

Selain itu, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama juga turut dibahas dalam dialog tersebut.

“Suasana pertemuan berlangsung hangat. Dalam obrolan akrab itu, keduanya bersilaturahmi lebaran sekaligus berdiskusi mengenai dinamika geopolitik di Asia Barat, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” ujar Seskab Teddy.

Teddy juga menyebut bahwa pertemuan tersebut berlangsung cukup intens selama kurang lebih tiga jam, dimulai sejak pukul 16.00 hingga 19.00 WIB. Kedekatan personal antara Presiden Prabowo dan PM Anwar pun terlihat jelas hingga akhir pertemuan.