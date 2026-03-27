Prabowo Bertemu Menteri Keamanan Negara China di Istana, Bahas Geopolitik Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Minister of State Security (MSS) atau Menteri Keamanan Negara China, Chen Yi Xin, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/3/2026). Keduanya membahas kondisi geopolitik dunia.

Informasi pertemuan itu dibagikan lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.

"Pertemuan berjalan dalam suasana hangat mencerminkan hubungan baik kedua negara," tulis Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Chen mengutarakan harapan China untuk bersama dengan negara-negara sahabat membangun kerja sama guna memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di Asia maupun dunia.

Prabowo mengedepankan kembali pandangan Indonesia tentang pentingnya arti stabilitas kawasan bagi Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Lebih lanjut, Prabowo menyambut baik harapan MSS untuk dapat meningkatkan kerja sama bagi keuntungan kedua negara.