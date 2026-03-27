PM Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta: Bertemu Sahabat Saya Presiden Prabowo

PM Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta: Bertemu Sahabat Saya Presiden Prabowo

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim tiba Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, pada Jumat (27/3/2026) sore. Dia mengatakan akan bertemu dengan sahabatnya, Presiden Prabowo Subianto.

Anwar Ibrahim tampak mengenakan batik berwarna ungu tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta disambut oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

"Selamat tiba di Jakarta, Republik Indonesia bagi mengadakan pertemuan bersama sahabat saya, Presiden Prabowo Subianto," tulis @anwaribrahim_my.

Pantauan Okezone tampak mobil yang ditumpangi Anwar Ibrahim dengan dengan pelat "MALAYSIA" memasuki Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.30 WIB. Hingga berita ini ditulis, pertemuan antara Anwar Ibrahim dengan Presiden Prabowo secara tertutup pun masih berlangsung.

Anwar Ibrahim mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo akan membahas mengenai konflik Timur Tengah. Apalagi, saat ini perang antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran masih terus berkecamuk.

"Insya-Allah, pertemuan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membincangkan perkembangan konflik Asia Barat yang kian meruncing, serta implikasinya terhadap kestabilan serantau dan ekonomi global, termasuk kesannya kepada Malaysia dan Indonesia," ujarnya.