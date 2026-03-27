Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim, Ini yang Akan Dibahas

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |08:39 WIB
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim, Ini yang Akan Dibahas
Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta pada hari ini, Jumat (27/3/2026). Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diagendakan membahas beberapa isu, termasuk konflik di Timur Tengah.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra, kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia dilakukan atas undangan Presiden Prabowo. "Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan melakukan Kunjungan Khusus ke Jakarta, Republik Indonesia, pada tanggal 27 Maret 2026 atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian keterangan tersebut.

Dalam keterangan Wisma Putra, kedua pemimpin negara akan membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap Indonesia dan Malaysia. "Kunjungan ini akan berfokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat (Timur Tengah), dan dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia," katanya.

Selain itu, kedua pemimpin negara juga akan melakukan diskusi komprehensif, cermat, dan terkoordinasi untuk menyelaraskan posisi serta memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi situasi krisis.

 

