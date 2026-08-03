Modus Licik Pilot Malaysia Selundupkan Ekstasi ke Indonesia, Kelabui Tes Narkoba dengan Urine Bersih

JAKARTA - Pilot asal Malaysia, Modh Saufi bin Othman (39), ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta atas dugaan penyelundupan narkoba. Pelaku menyiapkan urine “bersih” untuk mengelabui tes narkoba saat menjalankan aksinya sebagai kurir narkotika ke Indonesia.

Kepala Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan, petugas menemukan sebotol urine saat memeriksa barang bawaan tersangka.

“Jadi pada saat diperiksa itu kami nemuin dia itu bawa botol, isinya urine. Waktu kita tanya, urine yang “bersih” tanda kutip ya, yang sebelum dia makai. Jadi memang ini sudah pemain gitu kan,” kata Hengky kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Temuan tersebut menunjukkan tersangka telah memahami pola pemeriksaan yang biasa dilakukan maskapai maupun otoritas bandara. Karena itu, ia diduga telah menyiapkan cara untuk menghindari hasil positif apabila sewaktu-waktu menjalani tes narkoba.

“Dia tahu misalnya nanti ada sidak oleh maskapai, Sidak oleh misalnya otoritas bandara, nah dia pakai urine itu nanti rencana dia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pilot asal Malaysia, Mohd Saufi bin Othman (MSO) ternyata sudah dua kali membawa barang haram narkotika masuk ke Indonesia. Pelaku dibayar ratusan juta rupiah terkait dengan hal tersebut.