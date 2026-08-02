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BNN dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Narkotka dari Malaysia, Modus Menggunakan Cartridge Vape

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |18:05 WIB
BNN dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Narkotka dari Malaysia, Modus Menggunakan Cartridge Vape
Barang bukti narkotika yang disita BNN dan Bea Cukai.
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JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil membongkar jaringan penyelundupan narkotika internasional dalam operasi gabungan awal pekan ini. Sindikat tersebut dilaporkan menyelundupkan narkotika etomidate dalam bentuk cairan dengan menggunakan cartridge vape yang dibawa dari Malaysia melalui jalur laut di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dalam operasi gabungan yang dilakukan di empat lokasi pada Selasa (28/7/2026), Tim Gabungan mengamankan enam orang tersangka beserta sejumlah barang bukti narkotika.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi intelijen terkait masuknya barang ilegal melalui jalur laut. Berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan penggerebekan di empat lokasi berbeda dan mengamankan enam tersangka berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Sementara itu, dua warga negara asing berinisial SL dan WKC yang diduga sebagai pemasok utama masih dalam pengejaran.

Modus yang digunakan sindikat ini tergolong baru. Mereka menyelundupkan cairan serta cartridge vape berisi etomidate asal Malaysia melalui jalur "pelabuhan tikus". Untuk menghindari deteksi petugas, barang tersebut disembunyikan di dalam kemasan makanan ringan. Cartridge vape juga dikemas ulang menggunakan alat press plastik sehingga menyerupai produk makanan ringan.

"Ini bentuk penyamaran yang sangat rapi. Tujuannya jelas, untuk mengelabui petugas dan diedarkan ke masyarakat umum, khususnya anak muda," kata Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen. Pol. Dr. Aswin Sipayung, dalam keterangannya yang dikutip Minggu (2/8/2026).

Dari operasi tersebut, petugas menyita 170 cartridge vape berisi cairan etomidate, 12 botol vial etomidate, 1.076,18 gram serbuk MDMA, 50 gram sabu, 10 butir ekstasi, 86 butir happy five, 25,6 gram ketamin, serta 88 unit perangkat vape dan peralatan pengemasan.

 

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